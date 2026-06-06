〈《内部資料独占入手》アビスパ福岡が“パワハラ歴有”金明輝監督を「最適な人物」と“ゲキ推し”した理由…「金氏以外の監督候補も判明」〉から続くアカデミー送迎バスの速度超過108回、海外遠征時の集団食中毒の報告漏れ、確認不足による消費期限切れ食品の提供……。【画像】パワハラ問題で電撃解任された金明輝氏これらはJ1アビスパ福岡が5月28日の記者会見で明かした新たな「コンプラ違反」の数々である。だが、これで全