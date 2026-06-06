◇交流戦ヤクルト―日本ハム（2026年6月6日神宮）ヤクルト・池山隆寛監督（60）が執念のダブルリクエストで“1点”を阻止した。4回2死一、二塁で広沢の投球が暴投となった。二塁走者のカストロが三塁ベースを回って一気に生還した。このクロスプレーを巡って池山監督はリクエスト。だが、リプレー検証の末、カストロの手が早いと判断されて生還が認められた。すると池山監督は再びベンチを飛び出し、今度は暴投のボ