シンガー・ソングライターのあいみょん（30）が5日放送のニッポン放送「あいみょんのオールナイトニッポンGOLD」（毎月第1金曜後10・00）に出演。デビュー当時について話した。この日のゲストは「純烈」の弟分として4月にデビューした男性4人組歌謡グループ「モナキ」。デビュー曲の「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」は関連動画の総再生回数が13億回を突破し、話題となっている。あいみょんは「モナキのみなさんに聞