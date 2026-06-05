6月3日、台風による大雨にもかかわらず早朝からミスタードーナツ前には大行列が。発売前から予約が殺到した「もっちゅりん」が発売されたのだ。この人々の盛り上がりはSNSでも話題になった。発売2日目となる4日、池袋周辺の店舗を実際に巡り、その熱気と「確実に入手するための攻略法」を探した。もっちゅりんは、独自の“もっちり・やわらかい”新食感（もっちゅり食感）が話題を呼び、2025年に爆発的な人気を誇った商品。今年は