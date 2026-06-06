全国各地でクマの目撃情報が相次ぐ中、青森県警も導入を決めるなど全国から注文が殺到する、クマ対策アイテムが話題となっている。その名も「クマ撃退ポール」（商品名：山菜採りポール 熊撃退）だ。【映像】クマに襲われる男性の様子（動画あり）去年の春から販売を始めるとこれが大ヒットとなった。開発したのは、岩手県でペットブラシやハチミツの通販業を営んでいる原生林の熊工房・佐藤誠志氏だ。「月の輪のところを突け