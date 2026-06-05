セブン‐イレブン・ジャパンが、9月からアパレルの販売に本格参入すると報じられたのは5月中旬だった。「グローバルワーク」「ニコアンド」などを運営するアンドエスティHDと協業し、Tシャツやソックス、ハンカチ、マフラーなどを販売する。 関連記事：セブン＆アイ・ホールディングスの凋落と逝去した創業者・鈴木敏文元会長の功罪 コンビニでの衣料販売といえばファミリーマートが先駆