ドライブの天敵「クルマ酔い」もう怖くない！肌寒かった季節もすっかり過ぎ去り、家族や友人とのドライブ旅行など、行楽が気持ちよいシーズンを迎えました。しかし、せっかくの楽しいお出かけ気分を塞いでしまう大きな要因ともいえるのが、予期せぬ「乗り物酔い」です。【画像】「ええぇぇ…！？」 これが「クルマ酔いの原因」です！（19枚）とくにクルマ酔いは、乗っている本人にとって非常に辛いだけでなく、車内の空気を