未婚の子どもに代わって、親が結婚相手との出会いを探す「代理婚活」。親同士が交流会で相手を見極め、意気投合すれば子ども同士のお見合いへと進む─。はたしてこの方法で良縁は生まれるのか。そもそも、どのような仕組みなのか。未婚の息子を持ち、自ら代理婚活に参加したジャーナリスト・石川結貴さんの体験を伺った。【写真】検討している人は必読！代理婚活の進め方マニュアル息子さんの年収はおいくらですかいま、新しい