若き客室乗務員だったころのジョアン・プリンスクランドールさん/Courtesy Joan Prince Crandall（CNN）ジョアン・プリンスクランドールさんにとって、客室乗務員でいることはいつも魅惑的だった。その仕事は新たな経験への扉を開き、世界中を飛び回り、新しいことを学ぶ機会を与えてくれた。プリンスクランドールさんは、ハイヒールとファッションに彩られたフライトの日々を覚えている。そうしたものの多くは今日にはないものだ