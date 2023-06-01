◇サッカー日本代表合宿2日目（2026年6月4日メキシコ・モンテレイ）日本から約1万キロ離れた場所で“久保フィーバー”が巻き起こった。スペイン語圏のメキシコでのMF久保の注目度はピカイチだった。柵越しに練習見学する子供から「クボ〜」の大歓声。日本メディアの取材対応が終わると、大勢の地元メディアに囲まれた。W杯に向けて「僕個人の目標としては行けるところまで行きたい」と流ちょうなスペイン語で返答。バルセロ