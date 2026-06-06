AI教習車の内外の映像を端末で見せ、チョーン・キムチムさん（右）に課題を伝える水野奈都子さん＝2026年3月、カンボジア・プノンペン（共同）福岡県大野城市の南福岡自動車学校がカンボジアの首都プノンペンに日本式の教習所を開き、ドライバー育成と日本への人材派遣に力を入れている。人工知能（AI）と連動した教習車を導入して効率的に運転を身につけられる環境を整えた。日本での運転手不足の解消に貢献したい考えだ。（共