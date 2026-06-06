「きゅうりだけサンド」話題にクックパッドニュース

「きゅうりだけサンド」話題に

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 話題入りを果たした「きゅうりだけサンド」を紹介している
  • きゅうりを小口切りにして塩をふりかけてもみこみ、5分ほど置く
  • マヨネーズヨーグルトなどを混ぜたソースと混ぜ合わせ、食パンにのせる
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