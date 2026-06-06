本拠地エンゼルス戦米大リーグ、ドジャースは5日（日本時間6日）、本拠地でエンゼルスと対戦した。二塁を守ったミゲル・ロハス内野手が、好プレーで先発登板の佐々木朗希投手を救った。佐々木は3回先頭のマドリガルと対峙。投ゴロに反応したものの、捕球できなかった。グラブを弾いた打球をカバーしたのが、二塁のロハスだった。素手でキャッチし、すかさず一塁へノーバウンド送球。一度はセーフの判定だったが、チャレンジ