東京証券取引所などを傘下に持つ日本取引所グループが、東証スタンダード市場における上場廃止企業の発表を、3日に行った。 上場企業が上場を廃止するのは、TOBやMBOといった買収によるもの、売上の水増しをはじめとしたガバナンス不全などが主な理由として挙げられる。だが、上場廃止が決まった株式会社エフティグループ、株式会社テクノマセマティカルの2社には、上場維持基準に適合しないためとの説明が行