◆ファーム・リーグ西武―楽天（６日、カーミニーク）楽天・前田健太投手（３８）がファーム・リーグの西武戦に先発し、７回４安打無失点、７奪三振と好投した。１４０キロ台後半の直球にスライダーなどの変化球を駆使して打者を料理。６回まで散発２安打で無失点に抑えた。７回２死から連打を許して、２死一、二塁のピンチを背負ったが、動じない。秋山を右飛に打ち取った。７イニングで９１球を投じて降板した。前田健は