兵役逃れ騒動により、20年以上にわたって韓国入国をめぐる法廷闘争を続けてきた歌手のユ・スンジュンが、韓国行きを事実上あきらめたかのような心境を明かした。ユ・スンジュンは6月4日、自身のYouTubeチャンネルを通じて、「やるだけのことはやりました。もうやめようと思います」というタイトルの動画を公開した。【関連】ユ・スンジュンが20年経っても帰れない理由動画の中でユ・スンジュンは、「韓国は私が生まれた場所だ」と