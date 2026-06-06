俳優の賀来賢人（36）が5日放送TBS「A−Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。「大好き」な女優を明かした。俳優として活躍する傍ら、プロデュース業や映像制作会社の設立など新たな挑戦を続けている賀来。賀来の作品の常連である女優の木村多江が事前取材に応じた。MCで落語家の笑福亭鶴瓶が「俺も他のドラマでも一緒になったけど、また綺麗になったよね」と話すと、賀来は「ほんっとかわいくないですか？」と前のめりに