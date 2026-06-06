俳優小澤征悦（52）が6日、MCを務める日本テレビ系「サタデーLIVE NEWSジグザグ」（土曜午前11時55分）に生出演し、妻のNHK桑子真帆アナウンサー（39）の第1子妊娠を報告した。番組エンディングで、読売テレビの高岡達之特別解説委員が「さあ、ここで、ごらんのみなさん、私からいいお知らせがあります」と切り出し、「長いこと生きていたら楽しいことが二つ重なることもあるもんで。一つは小澤さんのお誕生日だそうで！」と、この