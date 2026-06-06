佐賀市にある田んぼで、行方不明になっていた飼い犬のチワワが無残な姿で見つかった。近隣では同じ日にウルフドッグが逃げ出しており、警察はチワワが死んだ原因について詳しく調べている。愛犬が変わり果てた姿に佐賀市で1日、鎖が千切られ、行方不明になっていたチワワが無残な姿で発見された。田んぼの上には、白い毛が残されていた。チワワの飼い主：嫁さんが泣きながら「形が残っとらん」と。振り回されて引きちぎられて、ボ