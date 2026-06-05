6月3日朝、新潟県南魚沼市の八海山で縦走していた50代女性が遭難していることがわかりました。女性は翌日に心肺停止の状態で発見されましたが、その後死亡が確認されました。 6月3日午前8時過ぎ、南魚沼市にある八海山スキー場の関係者から警察に「登山者のバイクが駐車されたままになっている。遭難しているかもしれない」と通報がありました。 通報を受け、警察や消防などが捜索したところ、6月4日午前9時半前に南魚沼市