ロシアの多目的実験モジュール「ナウカ」がISSの「ズベズダ」モジュールにドッキングした直後の様子/NASA（CNN）国際宇宙ステーション（ISS）のロシア側区画で空気漏れが発生し、宇宙飛行士5人は5日、ロシア側が対応に当たる間、ISSにドッキングしている宇宙船に退避することを余儀なくされた。米航空宇宙局（NASA）の5日夜の声明によると、ロシアの宇宙機関「ロスコスモス」は「漏洩（ろうえい）の可能性が指摘される箇所へのアク