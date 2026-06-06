サッカーのＷ杯北中米３カ国大会（１１日開幕）に臨む日本代表は５日（日本時間６日）、メキシコのモンテレイで合宿３日目の練習を行った。この日から代表活動に再合流したＤＦ吉田麻也（３７）＝ロサンゼルス・ギャラクシー＝は「その前の一週間は自分が…いったら祭り上げられて、持ち上げられる形だったが、この合宿からは自分が後方からサポートしていけるようにしないといけない」と、縁の下の力持ちになることを誓った。