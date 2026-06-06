歌舞伎俳優の中村獅童（53）が、6日放送のTOKYOMX「サバンナ高橋の、サウナの神さま」（隔週土曜後6・00）に出演し、息子たちとの共通の趣味について語った。少年時代から大のプロレスファンだが、周囲に同じ熱量を持つ友人がいなかったという。「一緒に会場に行く友達が小学生のころはいなかったので、1人で見に行って、入り待ち、出待ちとかして」。ところが、2人の子供もプロレス好きに。「子供がハマって。だから、この