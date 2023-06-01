女優・尾碕真花（２５）をめぐる退所騒動が連日新たな展開を見せている。尾碕側が情報を開示、オスカープロモーション側が都度反論を繰り返すなど互いに譲らない攻防が繰り広げられる中で、尾碕が退所を急ぐ要因が浮かび上がってきた。尾碕は１日に退所を宣言すると、２日に経緯を詳細に説明。「（事務所側に）犯罪に該当し得る行為が確認された」と攻め立てた。オスカーが否定すると、４日には代理人弁護士が「犯罪に該当し得