人気ガールズグループIVE（アイヴ）のウォニョンが、“人間性”をめぐる議論の中心に立っている。きっかけは、5月30日に中国へ出国する過程で撮られた空港での映像だった。【画像】ウォニョンの“本性”？ 空港での映像その映像では、ウォニョンが身分確認の際、職員の前で腕を組み、マスクで覆われた顔をちらりと見せ、手渡されたパスポートを片手で受け取ったように見える。後ろに続いた同じグループのメンバーが職員に頭を下げ