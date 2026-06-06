ニュース番組『わたしとニュース』では、現在、政府・与党が導入を検討している消費税減税や国民民主やチームみらいなどが提案する給付金などの各案を教育経済学者で慶應義塾大学の教授・中室牧子がシミュレーションした。所得層別にどれだけ恩恵を受けられるかなどを分析した。【映像】収入別グラフでわかる"消費税減税と給付、どっちがお得？"まず中室氏は、高市総理の目指す「食料品消費税ゼロ」をめぐり、5兆円ともされる