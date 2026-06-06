大手回転寿司チェーンで撮影された"寿司に洗剤ドパがけ"の動画が物議を醸し、動画を投稿した無職・新西悠太容疑者（43）が威力業務妨害の容疑で逮捕された。【写真を見る】”洗剤ドパがけ男”と結婚13年目の妻、顔を寄せ合ったラブラブツーショット、逮捕の原因になった「迷惑動画」動画では、容疑者が注文して手元に届いたと思われる寿司に、洗剤容器に入った液体をかける様子が映されている。過去に投稿していた動画には、購