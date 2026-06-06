アニメ『名探偵コナン』（読売テレビ・日本テレビ系 毎週土曜午後6時〜）が、『名探偵プリキュア！』（ABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜午前8時30分〜）とコラボレーションした特別エピソード「はなまるな真実アンサー」が、本日6日に放送される。あらすじ＆先行場面カットが公開された。【画像】蘭姉ちゃん顔のプリキュア（笑）公開されたコラボ回の場面カットこれは5月31日放送の『名探偵プリキュア！』に江戸川コナンが登