6日午後、岐阜県美濃市の長良川で魚釣りをしていた男性が川に流され、心肺停止の状態です。消防によりますと、6日午後1時半ごろ、美濃市前野の長良川で「違う釣り人が溺れながら流れていった」と魚釣りをしていた男性から119番通報がありました。救急隊は、男性が釣りをしていたとみられる場所からおよそ1.8kmの下流で、川底にうつ伏せで沈んでいるのを見つけ救助しましたが、心肺停止の状態で病院に運ばれました。当時、