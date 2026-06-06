事件・事故で亡くなった死体や、死因が分からない「異状死体」を解剖し、身元確認や死因の究明を行う「法解剖医」。その現場では壮絶な死体と相対することも、珍しくないという。【写真】口の中に虫がびっしり…解剖医が振り返る、実際にあった衝撃のエピソード解剖の最前線で働く飯野守男氏による新著『法医学教授が教えている 死体の授業』（飛鳥新社）から一部抜粋し、実際に飯野氏が目にしてきた異状死体の数々を振り返る