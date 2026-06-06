スバル、米国生産の「3列シートSUV」の日本導入を検討！ 左ハンドル車で車名は検討中2026年6月6日、スバルはも米国生産の「3列シートSUV」（北米名：アセント／その他：エヴォルティス）の日本導入の検討を始めたと発表し、以下のように説明しています。「スバルは、米国で生産している3列SUV（北米：アセント、その他市場：エヴォルティス）について、2026年後半を目途に日本市場への導入を検討しています。日米交渉を受けて