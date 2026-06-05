実業家の「ホリエモン」こと堀江貴文氏がプロデュースする会員制レストラン「WAGYUMAFIA」。このレストランを“酷評”したとして、堀江氏がYouTuberを名指しで批判し、SNSをざわつかせている。発端となったのは、6月3日にYouTubeで配信された経営エンタメ番組『REAL VALUE』。堀江氏と格闘技大会「BreakingDown」の最高執行責任者を務める実業家の溝口勇児氏が主催する同番組だが、この日は大会の演出を務める男性が出演してお