最初に結論：OURAが型化と長時間駆動を両立した最新スマートリング「Oura Ring 5」を6月5日に国内発売した。記事の重要ポイント：1：構造を全面的に見直し、小型化しながら高い計測精度とロングバッテリーを実現2：運動状態のリアルタイム表示や期間指定データ削除機能、女性向け機能を追加3：最大1カ月分の充電が可能な新型充電ケースも導入Oura Ring 5の新色、Deep Rose。やや赤みがかった銅色で目立ちすぎず肌馴染みがよいフィ