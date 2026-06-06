栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件で、警察は、殺害された女性の息子2人を襲った強盗殺人未遂の疑いで実行役の少年3人を再逮捕しました。神奈川県相模原市の少年（16）2人と川崎市の少年（16）のあわせて3人は5月14日、ほかの少年とともに上三川町の住宅に押し入り殺害された富山英子さん（69）の長男と次男の頭などをバールで殴りケガをさせたとして強盗殺人未遂の疑いで再逮捕されました。この事件を巡っては、実行役の少年4人