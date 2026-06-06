東京ディズニーシーで撮影されたとみられる一枚の写真が、SNS上で大きな波紋を広げている。【写真】パーク内で地べたに座り、食事をする外国人グループパーク内での地べた飯に怒りの声発端となったのは、Xユーザーが投稿したパーク内の様子だ。写真には10人ほどの外国人グループが、人気アトラクションが並ぶ通路脇の地面に座り込み、カップ麺や持ち込んだ食事を広げている姿が写っていた。投稿は瞬く間に拡散され、《これ普