先日SNSで、新幹線の指定席に座っていたら泣いている子どもに席を求められ、となりの乗客から「譲ってあげたら？」と声をかけられたという投稿が、大きな話題になりました。お金を払って確保した指定席を、子どもが泣いているという理由で明け渡す必要があるのかどうか、疑問に思った方も多いのではないでしょうか。 本記事では、自由席と指定席の料金差額の確認から、子どもが泣いていた際の対応の正解や、安易に席を譲る