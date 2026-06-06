介護現場を救うマッチングサービス東京都港区に構える、さる高級特別養護老人ホーム（特養）内の食堂。5人の入居者がくつろぐ室内には、テレビから流れるバラエティ番組の笑い声だけが響き続けていた。夕食の後片付けをしている本誌記者の後ろには、高齢女性がひとりいる。車いすに深く沈み込み、眠りについたかのように目をつむったままだ。それから数秒後、想定外の事態が起きてしまう。「ヴウゥゥ……」後方から唸り声が響き渡