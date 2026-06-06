アメリカなどで開かれるサッカー・ワールドカップの開幕が来週に迫る中、イラン代表にアメリカへの入国ビザが発給されたと報道されました。ロイター通信は5日、ホワイトハウス当局者の話として、サッカー・ワールドカップのイラン代表にアメリカ入国のためのビザが発給されたと伝えました。イラン代表のグループステージの試合は、15日に西部カリフォルニア州・ロサンゼルスで行われる初戦をはじめ、3試合すべてがアメリカ国内で予