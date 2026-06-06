日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神―楽天（６日・甲子園）阪神・森下翔太外野手が「３番・左翼」でスタメン出場し、まさかの退場処分を受けた。１点を先制した直後の５回２死一塁で、１ボール１ストライクから外角低めの直球をストライクと判定され、天を仰いで不満げな表情。続くフォークに対して空振り三振に倒れると、真鍋球審に何かを叫んで、そのままプロ初の退場処分となった。６回の守備から島田が左翼に入った。