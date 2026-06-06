バイト先を「バ先」、タイムパフォーマンスを「タイパ」などなど、世間にあふれるさまざまな“略語”。その一方で「あまりしっくりこない」「聞いていてモヤモヤする」と感じる略語もあるはず。【写真】昭和生まれの男女500人が「イラっとする略語」はそこで『週刊女性』では、昭和生まれの男女500人に「イラッとする略語」というテーマでアンケートを実施。近年見聞きする略語について、思いの丈をぶつけてもらう。また今回