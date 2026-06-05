国会では“中傷動画疑惑”をめぐり、5日も野党側が追及しました。高市首相は週刊誌が報じた音声を“昨夜聞いた”とした上で“違和感があった”と答えました。■高市首相、音声データ「昨夜遅く確認した」「有料なので確認できない」。週刊文春が報じた音声データについて、4日はそう話していた高市首相。ということで…5日、野党は…立憲民主党岸議員「文春にも快諾いただいて、首相に音声データを聞いてもらうよう事前にお願い