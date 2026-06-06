2020年代、防御率トップ10とOPSトップ10を両立している唯一の人物米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手にしか成し得ない“偉業”を示した図に、米国のファンが驚きの声を上げている。「実在するユニコーン」「まさか」とコメントが並んだ。米国のブックメーカー「Onyx Odds」が公式Xで「ショウヘイ・オオタニは、野球史上最も偉大な10年間を過ごしている」と題して公開したのは、2020年代の大リーグの防御率トップ10（500イニ