「ヤクルト−日本ハム」（６日、神宮球場）元日本ハムの斎藤佑樹氏（３８）が始球式を務めた。自身の誕生日となったこの日、鮮やかな青のポロシャツ姿で登板。日本・清宮幸を相手にノーバウンド投球を披露し、スタンドから盛大な拍手と歓声が起こった。「届いただけで１００点です。憧れの（神宮の）マウンド。今も僕にとって聖地。ここで投げられたのは幸せです」と言葉に力を込めた。この日からの３連戦は神宮球場開場１