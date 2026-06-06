ドラゴンゲートのシュン・スカイウォーカーの退団表明を受け、ＹＡＭＡＴＯ（４４）、帆希（２１）ら所属選手が胸の内を明かした。シュンは４日後楽園大会で退団を発表。独自の世界観で人気を誇るトップ選手の離脱はファンに衝撃を与えた。長年団体トップ戦線で戦い続け、シュンとも激闘を繰り広げてきたＹＡＭＡＴＯは「僕のドリームゲートへ挑戦した時（２５年７月、神戸）も辞める、辞めないの話がありましたよね。正直辞め