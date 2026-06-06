漫画家の倉田真由美氏が6日までに自身のXを更新。SNS上の一部で話題となっている、女性が子供の顔をケーキに押しつけ、子供が泣き叫ぶ様子を映した動画などについて、嫌悪感をあらわにした。倉田氏は「顔面ケーキもそうだが、子供に限らず人や動物を悲しませたりひどく驚かせたりして笑う動画大嫌い」と投稿。「面白いと思う人の神経を疑う」と疑問を呈した。倉田氏が示唆したとみられる動画は、SNS上で拡散。女性が「ごめん」など