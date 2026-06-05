喫茶チェーンといえば、立地、回転率、客数が勝負--そう思う人もいるかもしれない。限られたスペースにいかに多くのお客さまを入れ、いかに早く回転させるか。それが外食産業のセオリーとされている。だが、名古屋発祥のコメダ珈琲店（以下、コメダ珈琲）は、むしろ逆を行く。ゆったり過ごせる場所として支持を広げ、いまや運営母体のコメダホールディングス（3543）グループ全体で1150店舗以上（2026年2月末時点）を展開する巨大