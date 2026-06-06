マネするのはいいが…。ドジャース・大谷翔平投手（３１）の活躍が世界の野球界に夢を届けている。４日（日本時間５日）時点で防御率０・７４、６勝（２敗）、打率３割１厘、１０本塁打と漫画のような二刀流でＭＬＢを席巻し、実力は投打ともに超一流。誰もが一度は憧れて当然だが、そこには「甘いワナ」も潜んでおり、アマチュア球界から注意報も発令されている。投げては１００マイル（約１６１キロ）を超え、打っては球場外