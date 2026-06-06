中傷動画報道をめぐり、一部週刊誌が公開した音声について、有料を理由に確認を拒んでいた高市総理。一転、「確認した」と話しましたが、秘書本人の声かどうかは判断が難しいとしています。【写真を見る】カメラが捉えた委員長の発言 かみ合わない質疑に…“中傷動画”報道で追及 音声「判断難しい」が“違和感”5日夜、可決・成立した3兆1000億円規模となる補正予算。賛成にまわった与党や国民民主党などの控室にあいさつ回