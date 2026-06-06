活動終了を迎えた人気アイドルグループ「嵐」の配信ライブを視聴したファンによるSNS投稿が相次いでいます。ライブ映像の一部とみられる画像や動画を添付した投稿も見られ、「ありがとう嵐」「一生忘れない」といった共感の声が寄せられています。一方で、「ファンならやめたほうがいい」「著作権侵害ではないか」「1000万円以下の罰金の対象になる可能性もある」といった指摘も上がっています。所属事務所のSTARTO社は公式サイト