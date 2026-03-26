2026年7月3日公開のディズニー＆ピクサー最新作『トイ・ストーリー5』の世界観を楽しめる「トイ・ストーリー5 OH MY CAFE」が、東京・大阪・愛知・宮城で期間限定オープンします。おなじみのキャラクターたちをモチーフにした可愛らしいメニューや限定グッズ、さらに予約特典まで盛りだくさん♡映画鑑賞の余韻に浸りながら、特別なひとときを過ごせる注目のコラ